BC da China promete ajustar política monetária para apoiar o crescimento

(Retira número a mais no título, sem alterações no texto)

PEQUIM (Reuters) - O banco central da China disse nesta quinta-feira que ajustará sua política monetária no momento apropriado para apoiar a economia, em meio aos crescentes obstáculos externos.

"Atualmente, os efeitos adversos causados pelas mudanças no ambiente externo se aprofundaram, e ainda existem desafios como a demanda interna insuficiente e vários riscos potenciais", disse o Banco do Povo da China em seu relatório de implementação da política monetária do quarto trimestre.

O banco central acrescentou que fará uso abrangente de seu conjunto de ferramentas de política monetária, incluindo as taxas de juros e o compulsório, e "ajustará a intensidade e o ritmo das medidas com base nas condições econômicas e financeiras nacionais e internacionais".

Afirmou ainda que vai manter a liquidez ampla, promoverá uma recuperação razoável dos preços e manterá a taxa de câmbio do iuan basicamente estável em um nível "razoável e equilibrado".

As autoridades chinesas lançaram uma série de medidas de estímulo desde setembro, incluindo cortes nas taxas de juros, injeções de dinheiro e medidas para lidar com a dívida oculta dos governos locais. Eles prometeram revelar mais medidas este ano para sustentar a economia.

Diante das pressões deflacionárias e dos crescentes obstáculos ao crescimento, os líderes chineses abandonaram, em dezembro, a postura "prudente" da política monetária que já durava 14 anos, e adotaram uma postura "moderadamente frouxa".

(Reportagem de Redação Pequim e Kevin Yao)