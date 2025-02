Barcelona renova com Pau Cubarsí até 2029

Depois das recentes renovações de Ronald Araujo, Gavi e Pedri, o Barcelona continua preocupado em garantir o seu futuro próximo e anunciou nesta quinta-feira (13) a renovação do contrato do jovem zagueiro Pau Cubarsí, de 18 anos, até junho de 2029.

Apesar da juventude, Cubarsí foi uma das revelações da temporada passada ao ter a oportunidade do então treinador Xavi Hernández e este ano se consolidou como titular no miolo da zaga ao lado de Hansi Flick.

Embora tenha acabado de fazer 18 anos, Cubarsí já disputou mais de 60 partidas com a camisa do Barça contando todas as competições e também estreou pela seleção principal espanhola.

Não foi convocado para a última edição da Euro-2024, mas fez parte da equipe que conquistou a medalha de ouro nos Jogos de Paris no mesmo ano.

Esta renovação do contrato "é mais uma demonstração do compromisso do clube em continuar a promover os jovens valores emergentes de La Masia (academia do Barça)", destacou a entidade em seu comunicado.

"É um jogador especial. É um zagueiro com a contundência que está associada a seu posicionamento, aliada à visão de jogo e à capacidade de dar passes, típica dos melhores meio-campistas. Cubarsí é 100% Barça e continuará a sê-lo por muitos mais anos", acrescentou o clube.

Outro jogador que deverá renovar em breve é Lamine Yamal, embora a imprensa esportiva catalã garanta que ambas as partes já tenham fechado um acordo sobre a prorrogação e melhoria do contrato e que aguardam que o jovem atacante complete 18 anos em julho para anunciá-lo.

