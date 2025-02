Avião da Latam arremete no Rio para evitar colisão com barco

Um avião da Latam precisou arremeter na noite desta quarta-feira (12) ao se aproximar do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para evitar uma colisão com uma embarcação na Baía de Guanabara.

O que aconteceu

O voo 3914, que partiu de Congonhas, em São Paulo, realizou a manobra de segurança e, em seguida, pousou normalmente no destino final.

De acordo com a Latam, a arremetida é um procedimento padrão na aviação e foi realizada para garantir a segurança da operação. A companhia afirmou que o pouso ocorreu dentro do horário programado e que todos os passageiros desembarcaram sem problemas.

A empresa aérea afirmou, em nota, que a segurança é um valor imprescindível para a companhia, orientando todas as suas decisões para garantir uma operação segura.

A legislação marítima determina uma distância mínima entre embarcações e a pista do aeroporto, mas incidentes como esse podem ocorrer devido a falhas de comunicação ou desvios de rota. A Latam disse que o voo não apresentou nenhum outro problema além da necessidade de abortar o pouso inicial.

O caso ocorre um dia após um avião da Gol colidir com um carro de manutenção ao decolar do Aeroporto do Galeão, também no Rio. O piloto interrompeu a decolagem após o impacto, e não houve vítimas. A aeronave passou por inspeção, e o carro ficou destruído.