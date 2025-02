Carro atropela multidão e deixa quase 30 feridos em Munique, na Alemanha

Do UOL, em São Paulo

Um carro avançou sobre uma multidão, atropelou dezenas de pessoas e feriu ao menos 28 no centro de Munique, na Alemanha, na manhã desta quinta-feira (13).

O que aconteceu

O atropelamento ocorreu no cruzamento de duas ruas, no centro da cidade, nas proximidades da Estação Central de Munique. O carro invadiu uma passeata do sindicato trabalhista Verdi, em um dia em que a cidade vive algumas greves.

Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas. O número de feridos foi confirmado pela polícia e pelos bombeiros.

Também não está claro se situação foi um acidente ou se o motorista avançou de propósito na multidão. "O motorista foi preso no local e não representa mais perigo", disseram os policiais.

Governador de Munique, Markus Söder, falou em "possível atentado". O motorista do automóvel seria um afegão de 24 anos que solicitou asilo na Alemanha.

Cidade vai receber Conferência de Segurança a partir de sexta-feira (14). Por isso, Munique

está sob alerta elevado de segurança. O evento contará com a presença de vários políticos de alto escalão do mundo todo, incluindo o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.

13.fev.2025 - Ferido é transportado pela equipe de resgate após ser atropelado em Munique Imagem: Michaela STACHE / AFP

Com informações de Deutsche Welle