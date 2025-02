Arquivo revela cartas ao rei da Espanha de parentes de desaparecidos na Primeira Guerra Mundial

Por Emma Pinedo e Juan Medina

MADRI (Reuters) - Um vasto arquivo de cartas enviadas por parentes de soldados desaparecidos na Primeira Guerra Mundial, buscando ajuda do rei espanhol Alfonso XIII para encontrá-los, foi publicado on-line para que historiadores de guerra e famílias possam analisá-las.

A Espanha foi neutra na guerra de 1914-18, mas o rei Alfonso surgiu como um intermediário diplomático e humanitário para as famílias dos desaparecidos, após rastrear com sucesso o marido de uma mulher francesa que escreveu implorando por ajuda. O homem foi encontrado em um campo de prisioneiros de guerra alemão.

A intervenção foi relatada em 19 de junho de 1915 no jornal francês Le Petit Journal, e a história rapidamente se espalhou pela França, depois para a imprensa britânica e alemã e, na sequência, para o resto da Europa.

Milhares de cartas começaram a chegar ao Palácio Real em Madri, disse à Reuters Juan Jose Alonso, chefe do arquivo do Palácio Real. A maioria procurava por soldados desaparecidos, mas algumas pediam ajuda em outros assuntos, como transferência de dinheiro para parentes do outro lado das fronteiras da guerra.

Não foram apenas famílias comuns que recorreram ao rei espanhol.

O compositor italiano Giacomo Puccini buscou ajuda para repatriar seu sobrinho e um amigo. O escritor britânico Rudyard Kipling solicitou informações sobre seu filho desaparecido, e o escritor espanhol Miguel de Unamuno escreveu perguntando por um soldado francês cuja conexão com ele é um mistério.

Membros da corte criaram um "escritório de guerra" para classificar os pedidos em um arquivo e outro para ser enviado às embaixadas relevantes para consulta, informando a qual regimento o soldado pertencia, sua patente, o local onde havia sumido e a data do desaparecimento.

Quando a embaixada concluía a pesquisa, o Royal Office respondia aos parentes.

Entre as cartas havia uma de Sydney Gamble, bombeiro de Londres que havia perdido todas as esperanças de encontrar seu filho, o tenente Richard Summer Gamble, depois que ele desapareceu na batalha de Ferme du Bois, na França, em maio de 1915.

Gamble escreveu ao Rei Alfonso contando que eles se conheceram durante sua visita ao Corpo de Bombeiros de Londres alguns anos antes. Ele anexou a foto de seu filho, incluindo um desenho de uma tatuagem que ele tinha de um soldado viking com armadura completa.

Na maioria das vezes -- como no caso de Gamble -- as consultas dos parentes não tiveram sucesso, mas em cerca de 4% dos casos a pessoa foi encontrada, geralmente morta. Pelo menos a família teve um encerramento, explicou Alonso.

Adelia Abramovitch, costureira judia da Polônia cujos pais morreram, escreveu ao rei para pedir ajuda para descobrir o destino dos irmãos mais novos em Varsóvia, depois que os alemães tomaram a cidade.

Quando o Ministério da Guerra disse que estavam bem, ela respondeu anexando 200 francos e pedindo ao rei que os enviasse para sua família.

Seu arquivo, marcado com uma estrela vermelha indicando que o rei demonstrou interesse especial no caso, inclui 14 remessas de dinheiro entre 1914 e 1916.

O pedido para que seus irmãos e irmãs fossem transferidos para Paris não pôde ser atendido, apesar dos esforços diplomáticos da Espanha, de acordo com notas do arquivo.

TESTEMUNHO DA DEVASTAÇÃO DA GUERRA

A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como Grande Guerra, custou a vida de mais de nove milhões de soldados.

A Espanha, em crise econômica após perder a maioria de suas colônias, permaneceu neutra, enquanto o próprio rei ficou preso entre os lados em guerra, já que sua mãe era de origem austro-alemã e sua esposa, britânica.

Hoje, disse o arquivista Alonso, os 190.000 arquivos e as cartas originais, muitos com mapas ou fotografias anexados, servem como testemunho da devastação da guerra, além de destacar as idiossincrasias dos europeus.

"Os britânicos são os mais exaustivos e também os mais literários, os franceses são os mais sentimentais, os alemães são muito secos", disse.

(Reportagem de Emma Pinedo)