Aos 41 anos, Dante renova com Nice até 2026

O zagueiro brasileiro Dante, capitão do Nice aos 41 anos, renovou seu contrato com o clube francês onde joga desde 2016, até junho de 2026, anunciaram nesta quinta-feira (13) clube e jogador.

Desde que chegou vindo do alemão Wolfsburg, Dante, que já havia atuado no Borussia Mönchengladbach e no Bayern de Munique, clube pelo qual conquistou a Liga dos Campeões em 2013, disputou 300 partidas com a camisa do Nice, marcando 8 gols. Ele já é o sétimo jogador com mais partidas disputadas na história do clube do sul da França.

Ex-jogador da seleção brasileira (pela qual disputou 13 jogos e marcou 2 gols), Dante foi titular na histórica semifinal da Copa do Mundo de 2014, contra a Alemanha, em que o Brasil perdeu por 7 a 1 no Mineirão, em Belo Horizonte.

No início da temporada, Dante declarou à AFP seu desejo de encerrar a carreira em 2026 "motivado pelo objetivo de jogar 10 anos no Nice".

