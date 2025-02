Alta dos preços ao produtor dos EUA supera expectativas em janeiro

WASHINGTON (Reuters) - Os preços ao produtor dos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em janeiro, oferecendo mais evidências de que a inflação está acelerando novamente e fortalecendo as opiniões do mercado financeiro de que o Federal Reserve não cortará a taxa de juros antes da segunda metade do ano.

O índice de preços ao produtor para a demanda final aumentou 0,4% no mês passado, após um avanço revisado para cima de 0,5% em dezembro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,3% dos preços ao produtor. Nos 12 meses até janeiro, o índice avançou 3,5%, de 3,3% em dezembro.

O relatório seguiu-se às notícias de quarta-feira de que os preços ao consumidor aceleraram no ritmo mais forte em quase um ano e meio em janeiro, diminuindo as expectativas de que o banco central dos EUA retomaria o corte dos juros em junho.

Os mercados financeiros agora esperam uma redução da taxa em setembro, embora alguns economistas acreditem que a janela para um maior afrouxamento da política monetária tenha se fechado, citando a demanda interna forte e um mercado de trabalho estável.

O chair do Fed, Jerome Powell, disse a parlamentares na quarta-feira que "estamos perto, mas ainda não chegamos lá na inflação", acrescentando que "queremos manter a política monetária restritiva por enquanto".

O Fed deixou sua taxa de juros de referência inalterada na faixa de 4,25% a 4,50% em janeiro, depois de reduzi-la em 100 pontos-base desde setembro, quando lançou seu ciclo de afrouxamento monetário.

As políticas fiscais, comerciais e de imigração do presidente Donald Trump são vistas como um estímulo à inflação. Uma tarifa de 25% sobre produtos do Canadá e do México foi suspensa até março, mas uma taxa adicional de 10% sobre os produtos chineses entrou em vigor este mês.

(Reportagem de Lucia Mutikani)