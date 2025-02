Aiba informa registro de ferrugem asiática em lavoura de soja de Correntina

São Paulo, 13 - A Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) informou o primeiro caso de ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi) em lavoura de soja 2024/25. O caso, identificado no dia 5 de fevereiro, ocorreu no núcleo produtor de Rosário, no município de Correntina por meio de coleta de amostras suspeitas pela equipe do Programa Fitossanitário da Aiba e a confirmação ocorreu após análise em laboratório oficial credenciado, disse em nota. "O registro tardio da doença nesta safra contrasta com ocorrências de anos anteriores, quando os primeiros focos foram identificados ainda em novembro e dezembro. Esse resultado é reflexo do fortalecimento das ações de monitoramento fitossanitário, do uso de boas práticas agrícolas e do acompanhamento técnico dos produtores rurais", destacou a associação.