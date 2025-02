Zelensky falou com Trump por telefone, diz Presidência ucraniana

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, falou por telefone nesta quarta-feira (12) com seu homólogo americano, Donald Trump, anunciou a Presidência ucraniana, logo após um telefonema entre Trump e o líder russo, Vladimir Putin.

O porta-voz de Zelensky, Sergei Nikiforov, confirmou aos repórteres com um "sim" que a conversa com Trump havia ocorrido. "Acabou de terminar", disse um assessor do presidente ucraniano, Dmytro Lytvyn.

