Zelensky diz que conversou com Trump sobre "possibilidades de alcançar a paz" na Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quarta-feira (12) que conversou por telefone com o contraparte americano, Donald Trump, sobre as "possibilidades de alcançar a paz" na Ucrânia, logo após uma chamada entre o republicano e o líder russo, Vladimir Putin.

"Conversamos longamente sobre as possibilidades de alcançar a paz", afirmou Zelensky no X, acrescentando que o presidente Trump compartilhou com ele "detalhes da conversa com Putin".

