Yara suspende produção de fosfatado e de ácido sulfúrico em Cubatão e Paulínia

São Paulo, 12/02 - A fabricante norueguesa de fertilizantes Yara informou ter suspendido a produção de fertilizantes fosfatados e ácido sulfúrico nas plantas de Cubatão (SP) e Paulínia (SP). Segundo nota da empresa, o plano de hibernação ocorrerá gradualmente ao longo de 2025, com encerramento previsto para o terceiro trimestre do ano. A companhia disse que está com foco na produção de fertilizantes nitrogenados, além de frentes estratégicas como soluções de baixo carbono, neutralidade climática e agricultura regenerativa.A Yara disse que Cubatão continua sendo estratégica para a atuação da companhia no Brasil, com ativos de nitrogênio, e que as demais atividades no polo permanecem inalteradas. A empresa negocia os direitos trabalhistas com o sindicato do segmento, mas não informou número de funcionários afetados.Relatou, ainda, que a decisão não prejudicará o fornecimento de fertilizantes ao mercado, "pois os volumes estão garantidos pela robusta estrutura da companhia". As unidades de Rio Grande (RS) e Ponta Grossa (PR) continuarão atendendo o mercado de fosfatados.Na semana passada, o balanço da companhia mostrou prejuízo líquido de US$ 290 milhões (US$ 1,14 por ação) no quarto trimestre de 2024. O resultado reverteu o lucro registrado em igual período do ano anterior, de US$ 246 milhões (US$ 0,96 por ação). A receita caiu 5% no mesmo comparativo, de US$ 3,598 bilhões ante US$ 3,419 bilhões.