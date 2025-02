Wellington Dias é eleito presidente da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza

O ministro do Desenvolvimento Social (MDS), Wellington Dias, será o primeiro presidente do Conselho dos Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A eleição foi realizada nesta terça-feira, 11, durante a primeira reunião dos membros, em Roma. A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, também esteve presente no evento.

Como suas primeiras ações, o ministro iniciou a discussão sobre as prioridades do bloco para 2025 e submeteu à aprovação do grupo a realização da primeira Cúpula Contra a Fome e a Pobreza, no Catar, em novembro deste ano, paralela à Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social realizada pela ONU.

Em vídeo publicado no Instagram, Wellington Dias definiu a nova atribuição como uma grande responsabilidade". "Vamos trabalhar para que façamos acontecer os propósitos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza em todo o mundo", disse.

Bloco multilateral com 165 membros, entre países, instituições internacionais e organizações não governamentais (ONGs), a Aliança foi lançada na Cúpula de Líderes do G-20 sob a presidência brasileira, em novembro do ano passado. O grupo tem compromissos como a criação de programas de inclusão socioeconômica, transferência de renda, apoio à primeira infância e acesso à água em comunidades isoladas.

Wellington Dias e Janja estão em Roma desde domingo, 9, e participam de agendas relacionadas ao bloco. Nesta terça-feira, eles se reuniram com Alvaro Lario, presidente do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU). Na quarta, Janja tem prevista uma audiência com o Papa Francisco.

A primeira-dama participou da abertura da reunião do Conselho e destacou que a luta contra a fome é uma das maiores bandeiras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Esse tema também se tornou a minha causa. Devemos fazer nossa parte e a Aliança propõe o caminho de unir esforços de diversos países do mundo", disse.