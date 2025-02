Wall Street fecha em baixa após dados da inflação nos EUA

Wall Street fechou em baixa nesta quarta-feira, com exceção do índice Nasdaq, que permaneceu estável, em um mercado afetado pela notícia de uma inflação mais alta do que o esperado nos Estados Unidos.

O Dow Jones caiu 0,50%, aos 44.368,56 pontos, e o S&P 500 fechou em baixa de 0,27%, aos 6.051,97 pontos. O Nasdaq teve leve alta de 0,03%, aos 19.649,95 pontos.

"As ações foram muito mais resilientes do que o esperado, dadas as notícias desta manhã", comentou o analista Jack Ablin, da Cresset Capital. A inflação subiu para 3% em janeiro nos Estados Unidos, de acordo com números oficiais divulgados nesta quarta-feira, um aumento que o presidente americano, Donald Trump, atribuiu às políticas do seu antecessor Joe Biden.

