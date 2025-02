Wall St cai após dados fortes de inflação reduzirem expectativas de corte nos juros

Por Shashwat Chauhan e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street atingiram uma mínima de mais de uma semana nesta quarta-feira, depois que uma leitura da inflação mais forte do que o esperado aumentou as preocupações de que o Federal Reserve não cortará a taxa de juros tão cedo.

Os preços ao consumidor dos EUA aumentaram mais do que o esperado em janeiro, reforçando a mensagem do Federal Reserve de que não há pressa em retomar o corte de juros em meio à crescente incerteza sobre a economia.

Nos 12 meses até janeiro, o índice de preços ao consumidor aumentou 3,0%, depois de ter avançado 2,9% em dezembro. Economistas consultados pela Reuters previam alta de 2,9% nessa base de comparação.

"Isso agora coloca em dúvida não apenas se o Fed fará ou não cortes no segundo semestre deste ano... mas também coloca sobre a mesa a possibilidade de que o próximo movimento seja até mesmo de alta dos juros", disse Alex Coffey, estrategista sênior de negociações da Charles Schwab.

"Isso traz todas as opções de volta à mesa e provavelmente afasta ainda mais a discussão sobre cortes nos juros."

Operadores estão agora precificando totalmente apenas mais uma redução de 25 pontos-base nos juros este ano. Antes dos dados, eles viam uma chance de cerca de 40% de outro movimento de tamanho semelhante, de acordo com os dados da LSEG.

O chair do Fed, Jerome Powell, também inicia seu segundo dia de depoimento perante o Congresso às 12h (horário de Brasília). Na terça-feira, Powell reiterou que o banco central dos EUA não tem pressa em cortar novamente sua taxa de juros de curto prazo.

A leitura da inflação de janeiro é a última antes de qualquer impacto direto das medidas tarifárias de Trump, que entraram em vigor este mês.

Trump impôs uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos chineses na semana passada e adotou tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio na segunda-feira.

Seus assessores comerciais também estão finalizando os planos para as tarifas recíprocas de todos os países que cobram impostos sobre as importações dos EUA.

O Dow Jones caía 0,80%, a 44.238,53 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,62%, a 6.031,04 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,48%, a 19.550,14 pontos.

Todos os 11 setores do S&P 500 eram negociados em baixa, com os setores imobiliário e de serviços públicos, sensíveis aos juros, liderando as perdas.