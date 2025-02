Vale investir? Gerdau pode lucrar com tarifa de 25% sobre o aço nos EUA

Do UOL, em São Paulo

A decisão do presidente dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 25% sobre o aço importado deve impactar empresas brasileiras, mas a Gerdau pode sair beneficiada. Com 11 unidades de produção nos EUA e no Canadá, a companhia evita a taxação e ganha competitividade frente a concorrentes que exportam para o país.

Especialistas ouvidos pelo UOL Economia analisam se a medida pode valorizar as ações da empresa e tornar o investimento mais vantajoso no momento.

Como empresa pode se beneficiar

Taxa em aço brasileiro. Donald Trump anunciou que taxaria em 25% todo aço que fosse importado pelos Estados Unidos. A medida afeta diretamente o Brasil uma vez que o país é o segundo que mais exporta para os americanos.

Gerdau seria grande beneficiada. A siderúrgica, que é a maior do setor no Brasil e por possuir 11 unidades de produção de aços longos e especiais nos EUA e Canadá, seria, em teoria, a maior beneficiada pela decisão de Trump. Com a tarifa, concorrentes estrangeiros que exportam para os EUA ficariam menos competitivos, enquanto a Gerdau não seria afetada pela taxa, tornando seus produtos mais atrativos.

A Gerdau tem lucros e paga dividendos de forma recorrente e também tem um payout [participação sobre o lucro para os acionistas] na ordem de 38%, que é bastante relevante. É muito bem administrada e um preço ainda bastante atrativo, o que denota que é uma boa ação para colocar na carteira no longo prazo.

Renan Silva, professor do Ibmec Brasília

Aumento de receita nos EUA. Outra forma da empresa ser beneficiada é com o aumento dos preços do aço nos EUA devido a tarifa para importados. Assim, a Gerdau pode aumentar sua margem de lucro com a venda de aço produzido internamente, elevando sua receita no país.

Diretor financeiro concorda. Em 2024, de acordo com reportagem da Reuters, o diretor financeiro da empresa, Rafael Japur, disse que as medidas econômicas e protecionistas do recém eleito presidente dos Estados Unidos seriam positivas para a demanda por aço no país, ajudando suas siderúrgicas locais.

Mike Pence, ex-vice presidente de Donald Trump, em 2019, em fábrica da Gerdau nos Estados Unidos Imagem: Star Tribune via Getty Images

Dólar forte também favorece. A moeda americana permanecendo alta também ajuda as operações da Gerdau no Brasil. Esse ponto também foi destacado por Japur. Quando o dólar sobe, o custo do aço importado para o Brasil aumenta, já que essas compras são feitas em moeda estrangeira.

O mercado parece otimista com essa possibilidade indicando um bom momento para investir na empresa devido à tarifa que Trump pretende impor sobre o aço importado.

Rogério Paulucci Mauad, professor de Economia do Ibmec-SP

Cautela é necessária

Donald Trump pode mudar de ideia. Assim como disse que taxaria os produtos canadenses e mexicanos em 25% e, em seguida, voltou atrás após conversas com os chefes de estado dos dois países, Trump pode não seguir com o plano de taxar o aço ou abrir cotas, como ocorreu em 2018. Para o educador financeiro e fundador da AUVP Capital Raul Sena, então, guiar-se pelo noticiário, nesse momento, pode levar o investidor ao erro.

Outras variáveis precisam ser analisadas. Em seu último relatório para investidores sobre o assunto, o BTG Pactual alertou os investidores que "os fundamentos da indústria siderúrgica nos EUA permanecem um tanto fracos no curto prazo". De acordo com o relatório, a indústria está operando com cerca de 73% da sua capacidade.

Siderurgia no Brasil teve uma piora nas condições de mercado. Ainda conforme o BTG Pactual, os preços dos vergalhões, que são barras de aço usadas na construção, caíram cerca de 4% a 5% em janeiro. Isso significa que as empresas estão vendendo esse produto por um valor menor, o que pode reduzir os lucros no curto prazo.

Baixo impacto. Lucas Laghi, diretor de mineração e siderurgia da área de pesquisas da corretora XP Investimentos, lembrou que os impactos de valorização na empresa foram relativamente baixos. Na segunda-feira (10) após o anúncio de Trump, as ações da Gerdau valorizaram 3,34%. No entanto, nas últimas semanas as ações oscilavam entre quedas de mais de 1% e ganhos de percentual semelhante.