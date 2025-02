USDA reduz previsão de produção de ovos e eleva a de preço com gripe aviária

Nova York, 12 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) voltou a reduzir sua projeção de produção de ovos do país, por causa da gripe aviária. Em relatório mensal de oferta e demanda, a agência estimou que os EUA produzirão neste ano 8,96 bilhões de dúzias de ovos, em comparação com previsão anterior, de 9,14 bilhões.A redução ocorre "em virtude do abate relacionado à HPAI (gripe aviária de alta patogenicidade) reportado até o início de fevereiro", afirmou a agência. Ela espera que o plantel se "recomponha de forma constante". A estimativa de preço dos ovos foi aumentada de US$ 2,94 para US$ 4,44 por dúzia, também devido à redução do plantel relacionada à gripe aviária. Fonte: Dow Jones Newswires