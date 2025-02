USDA reduz estimativas de produção para soja e milho na Argentina em 2024/25

São Paulo, 12 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) reduziu suas estimativas para a produção de soja e milho na Argentina na temporada 2024/25. Em seu relatório mensal de oferta e demanda, divulgado na terça-feira, 11, o USDA reduziu a produção de soja de 52 milhões para 49 milhões de toneladas. Analistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam um corte menor, para 50,6 milhões de toneladas.A expectativa para a produção de milho na Argentina em 2024/25 também foi reduzida, de 51 milhões para 50 milhões de toneladas, enquanto os analistas esperavam 49,6 milhões de toneladas. A previsão de embarques foi mantida em 36 milhões de toneladas.Para o Brasil, a estimativa de produção de soja foi mantida em 169 milhões de toneladas, enquanto o mercado esperava um aumento para 169,9 milhões de toneladas. A de exportações ficou em 105,5 milhões de toneladas.Já a projeção para a safra brasileira de milho em 2024/25 foi reduzida de 127 milhões para 126 milhões de toneladas. Analistas esperavam que o número ficasse inalterado. Já a estimativa de embarques passou de 47 milhões para 46 milhões de toneladas. EstoquesO USDA manteve suas estimativas de estoque para a soja e o milho no país ao fim da temporada 2024/25. Em seu relatório mensal de oferta e demanda, a agência estimou as reservas domésticas de soja em 380 milhões de bushels (10,34 milhões de toneladas), sem variação ante o relatório de janeiro. A expectativa dos analistas era de um pequeno aumento, para 382 milhões de bushels (10,40 milhões de toneladas).O USDA estimou as reservas domésticas de milho em 1,54 bilhão de bushels (39,12 milhões de toneladas), mesmo volume projetado no mês anterior. Analistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam uma leve redução, para 1,537 bilhão de bushels (39,04 milhões de toneladas).Quanto ao trigo, a estimativa do USDA foi reduzida de 798 milhões para 794 milhões de bushels (21,72 milhões para 21,61 milhões de toneladas), enquanto o mercado projetava 800 milhões de bushels (21,77 milhões de toneladas).Estoques no mundoO USDA reduziu sua projeção para estoques mundiais de soja ao fim de 2024/25, de 128,4 milhões para 124,3 milhões de toneladas, enquanto os analistas previam 128,5 milhões de toneladas. Para o milho, a estimativa foi cortada de 293,3 milhões para 290,3 milhões de toneladas. O mercado esperava um número maior, de 293,1 milhões de toneladas. As reservas globais de trigo passaram de 258,8 milhões para 257,6 milhões de toneladas, enquanto os analistas projetavam 258,7 milhões de toneladas. (Com informações da Dow Jones Newswires)