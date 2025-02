Ucrânia prende alto funcionário de inteligência acusado de trabalhar para a Rússia

Os serviços de inteligência ucranianos (SBU) anunciaram, nesta quarta-feira (12), a detenção de um funcionário de alto escalão da organização acusado de trabalhar e transmitir informações para Moscou, em meio à guerra contra a Rússia.

"Descobriu-se que o chefe do Estado-Maior do Centro Antiterrorista do SBU estava trabalhando para o inimigo", indicaram em um comunicado no Telegram, acrescentando que uma operação "extremamente complexa" foi realizada para desmascarar o suposto agente.

No vídeo divulgado com a declaração, Vasyl Maliuk, chefe do SBU, disse que o suspeito, que não foi identificado, foi acusado de "alta traição", um crime que pode levar a uma dura sentença de prisão.

De acordo com o SBU, mais de 14 atos ilegais cometidos pelo acusado foram documentados.

Maliuk informou que o funcionário detido ocupava o cargo nos serviços de inteligência desde 2016, em um momento em que a Ucrânia lutava contra separatistas apoiados pela Rússia no leste do país.

Em uma segunda declaração, o SBU explicou que o suspeito foi recrutado pelos serviços de segurança russos (FSB) em 2018 em Viena "por razões ideológicas" e "financeiras", mas permaneceu "inativo" por um longo tempo e não estava operacional antes de dezembro de 2024.

Segundo o serviço de inteligência, Moscou buscava, através do agente, "informações confidenciais" sobre armas ucranianas, "o estado das principais infraestruturas", "os resultados dos ataques com mísseis, os dados sobre as principais lideranças do país e o funcionamento dos registros de Estado".

bur-fv/pop/es/mb/yr/mvv

© Agence France-Presse