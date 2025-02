Ucrânia prende agente de segurança suspeito de espionar para Rússia

KIEV (Reuters) - O serviço de segurança da Ucrânia (SBU) anunciou na quarta-feira que deteve um funcionário sênior de seu centro antiterrorista por suspeita de espionagem para a Rússia, mostrando a contínua ameaça que os agentes secretos representam para a segurança nacional.

O funcionário era chefe de equipe do centro e trabalhava para o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB), disse o SBU no aplicativo de mensagens Telegram. O nome do funcionário não foi revelado.

"Usamos software criptografado para entrar em seus aparelhos. Estávamos constantemente 'vivendo' com ele... E conseguimos documentar qualitativamente a coleta e a transmissão de informações para o inimigo", afirmou o chefe do SBU, Vasyl Maliuk.

O serviço de segurança registrou pelo menos 14 desses episódios e deteve o funcionário por traição ao Estado, segundo Maliuk.

O agente trabalhava no serviço de segurança ucraniano desde 2014 e foi recrutado pelo FSB em 2018 em Viena, disse o SBU.

Ele não realizou atividades ativas de espionagem antes que o FSB da Rússia restabelecesse contato com ele em dezembro, disse o SBU, acrescentando que estava rastreando essa comunicação.

Durante os quase três anos de guerra em grande escala com a Rússia, as autoridades ucranianas relataram várias operações para descobrir agentes recrutados por Moscou.

A Ucrânia os acusou de espionagem, fornecimento de coordenadas de alvos militares, incêndio de veículos militares e outras atividades malignas.

(Reportagem de Yuliia Dysa)