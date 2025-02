Trump diz que taxas de juros mais baixas andariam de mãos dadas com as tarifas

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que a taxa de juros deve ser reduzidas escrevendo em sua plataforma de mídia social que elas andarão "de mãos dadas" com as tarifas a serem adotadas.

A declaração foi feita no momento em que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, depõe perante o Congresso nesta semana e os assessores comerciais de Trump finalizam os planos para as tarifas recíprocas.

(Reportagem de Brendan O'Brien em Chicago)