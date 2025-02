Trump diz que taxa de juros mais baixa andaria de mãos dadas com tarifas

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que a taxa de juros deveria ser reduzida e que andaria "de mãos dadas" com as tarifas a serem adotadas, apesar das expectativas dos economistas de que elas alimentarão a inflação e adiarão os cortes nos juros.

Trump aumentou substancialmente as tarifas sobre as importações de aço e alumínio na segunda-feira para 25% "sem exceções ou isenções", em uma medida que ele espera que ajude as indústrias nos Estados Unidos mas que também corre o risco de desencadear uma guerra comercial.

"A taxa de juros deve ser reduzida, algo que andaria de mãos dadas com as tarifas a serem adotas!!!", escreveu Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social.

No entanto, o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse a parlamentares dos EUA na terça-feira que o Fed não tem pressa em reduzir sua taxa de juros de curto prazo novamente, dada a força da economia em geral.

Powell vai falar perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara nesta quarta-feira, enquanto os assessores comerciais de Trump finalizam os planos para tarifas recíprocas adicionais.

Uma pesquisa da Reuters mostrou que o Federal Reserve deve esperar até o próximo trimestre antes de cortar os juros novamente. As tarifas poderiam alimentar a inflação dos EUA e adiar os cortes.

Economistas aumentaram suas previsões de inflação desde que Trump foi eleito, com base nas preocupações de que suas políticas, especialmente as tarifárias, poderiam reacender as pressões dos preços na economia.

(Reportagem de Brendan O'Brien em Chicago)