Trump diz que não é prático que Ucrânia entre na Otan e vê como improvável país recuperar todas terras

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que não achava prático que a Ucrânia se juntasse à Otan e que era improvável que a Ucrânia recuperasse todas as suas terras.

Trump discutiu a guerra na Ucrânia nesta quarta-feira em telefonemas com o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, no primeiro grande passo do presidente dos EUA em direção à diplomacia em um conflito que ele prometeu encerrar.

Trump disse que ele e Putin esperam se encontrar no futuro, provavelmente na Arábia Saudita.

Trump descreveu sua ligação com Putin como uma boa conversa e disse que durou mais de uma hora. Ele fez seu comentários aos repórteres na tarde desta quarta-feira.

O gabinete de Zelenskiy disse que Trump e o presidente ucraniano conversaram por telefone por cerca de uma hora, enquanto o Kremlin disse que a ligação de Putin com Trump durou quase uma hora e meia.

O Kremlin disse que Putin e Trump concordaram em se encontrar, e Putin convidou Trump para visitar Moscou.

Havia especulações de que os dois líderes se encontrariam em um terceiro país, com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos vistos como possíveis locais, de acordo com fontes russas.

A Rússia lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022. Ela anexou a Crimeia em 2014.

