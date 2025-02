Trump defende redução das taxas de juros do Fed junto com tarifas iminentes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nesta quarta-feira, 12, novamente redução das taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), minutos antes da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA, que acelerou acima do esperado em janeiro.

"As taxas de juros devem ser reduzidas, algo que deve acontecer junto com as tarifas iminentes! Vamos fazer 'rock and roll', América!", escreveu o republicano, em publicação na Truth Social.