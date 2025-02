Tribunal da Holanda aprova compra de ações da Cnova pelo grupo Casino

Um tribunal da Holanda aprovou a compra de ações da multinacional de varejo Cnova pelo grupo Casino Guichard-Perrachon, dando vitória para o gigante varejista francês em um processo contra os investidores da holandesa para adquirir o negócio.

A decisão judicial determinou que o pagamento de 0,09 euros por ação é um "preço de aquisição justo" e ordenou que todos os investidores transfiram seus papéis da Cnova para o Casino, em troca do pagamento em dinheiro, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 12.

"O Casino anunciará em breve as modalidades e outros detalhes para a transferência voluntária, que deve ficar aberta por um período de dez semanas", diz a nota.

O Casino - que também é o maior acionista do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil - executará a sentença da Câmara Empresarial da Holanda contra todos os acionistas que não participaram da transferência voluntária, pagando o preço total de aquisição das ações restantes da Cnova ao fundo de consignação do Ministério das Finanças holandês, como resultado do qual tais ações serão transferidas ao Casino sem ônus e por força de lei.