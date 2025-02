Totvs tem lucro líquido ajustado de R$ 236,8 milhões no 4º trimestre de 2024, alta de 41,5%

A Totvs encerrou o quarto trimestre de 2024 com lucro líquido ajustado de R$ 236,8 milhões. O montante representa alta anual de 41,5% e de 4,7% em relação ao trimestre anterior. O lucro líquido consolidado somou R$ 189,5 milhões, apresentando uma alta de 50,2% na comparação anual e queda de 35,9% em relação ao trimestre anterior.

Já o Ebitda ajustado somou R$ 353,8 milhões no mesmo período, alta de 37% em relação ao quarto trimestre de 2023 e de 5,7% sobre o terceiro trimestre do ano passado. Segundo a companhia, o resultado demonstra a trajetória de avanço sequencial de rentabilidade da companhia mesmo frente a fatores sazonais historicamente mais desafiadores no quarto trimestre, como a realização do RD Summit e os reajustes salariais, em especial na unidade de negócio Gestão nos meses de setembro e outubro. A margem Ebitda ajustada foi de 24,7%, UMA alta de 340 pontos-base frente ao quarto trimestre de 2023.

A receita líquida consolidada do quarto trimestre foi de R$ 1,432 bilhão, representando um crescimento de 18,1% em comparação anual e alta de 4,6% frente ao trimestre anterior.

A dívida bruta, por sua vez, totalizou R$ 1,676 bilhão, uma redução de 6,6% em relação ao terceiro trimestre. Em contrapartida, o caixa líquido encerrou o quarto trimestre de 2024 em R$ 265,9 milhões.

O resultado financeiro foi negativo em R$ 15,2 milhões, um salto ante R$ 1,1 milhão de um ano antes.

Segundo a companhia, as aquisições recentes, somadas aos ajustes de earn-out e ao programa de recompra em aberto da companhia, impactaram diretamente o resultado financeiro, que foi parcialmente compensado pelo desempenho da linha de Imposto de Renda e Contribuição Social.

Techfin

A receita líquida da Techfin apresentou crescimento de 31,8% no quarto trimestre em relação ao mesmo período de 2023, totalizando R$ 96,3 milhões.

O Ebitda ajustado da Techfin alcançou R$ 24,3 milhões frente a R$ 2,3 milhões no quarto trimestre de 2023, com margem Ebitda de 25,2%.

Enquanto a divisão Techfin registrou lucro ajustado de R$ 15,5 milhões no quarto trimestre de 2024, ante lucro líquido de R$ 2,8 milhões um ano antes.