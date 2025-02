Totvs tem alta de 42% no lucro ajustado do 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Totvs registrou crescimento de 42% no seu lucro líquido ajustado do quarto trimestre na comparação com o mesmo período em 2023, para R$237 milhões, informou a companhia nesta quarta-feira, resultado acima da expectativa média de analistas.

Estimativas compiladas pela LSEG apontavam, em média, para um lucro líquido ajustado de R$214,6 milhões para a empresa de tecnologia no período.

O lucro antes de juros, impostos depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da Totvs somou R$354 milhões no trimestre encerrado em dezembro, avanço de 37% ano a ano, contra expectativa de analistas de R$335,2 milhões, conforme a LSEG.

"O quarto trimestre de 2024 marcou a virada definitiva no cenário de ganho de rentabilidade da Totvs (e em todas as unidades de negócios)", disse o presidente-executivo da Totvs, Dennis Herszkowicz, em relatório de resultados.

O executivo acrescentou que o ano passado "foi a confirmação" de que o mercado da unidade de gestão da companhia "está muito longe da maturidade".

A receita líquida consolidada da companhia subiu 18% em relação ao quarto trimestre de 2023, para R$1,4 bilhão, com ganhos em todas as unidades de negócio da Totvs.

"Estamos acelerando simultaneamente em todas as nossas avenidas, mesmo em um cenário desafiador", disse o CEO.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)