TIM vai recomprar até R$1 bi em ações

SÃO PAULO (Reuters) - A TIM anunciou nesta quarta-feira que seu conselho de administração aprovou a abertura de um novo programa de recompra de ações, envolvendo até 67,2 milhões de papéis, que respondem por cerca de 2,78% do total de ações ordinárias da companhia.

O programa vigorará até 13 de agosto de 2026 e, para a oferta, serão utilizados os recursos do saldo da reserva de lucros - que totalizam R$6,3 bilhões.

"O valor máximo aproximado a ser utilizado no programa é de R$1 bilhão", disse a empresa de telecomunicações.

Antes do anúncio, as ações da TIM eram negociadas com alta de 2,36%, a R$17,33, até terem sua negociação suspensa na B3 para divulgação do fato relevante.

(Por Patricia Vilas Boas)