TCU recomenda que MPO faça análise sobre PPA para evitar duplicidade em programas

Brasília, 12 - O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu nesta quarta-feira recomendar ao Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) a "análise detalhada" das entregas do Plano Plurianual (PPA 2024-2027), especificamente a execução de programas relacionados à "inclusão e sustentabilidade rural".Essa análise visa corrigir "sobreposições, fragmentações e duplicidades" entre programas voltados ao setor. A sugestão da Corte de Contas é que esse esforço seja feito de forma integrada com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e outras pastas.