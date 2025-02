Suzano tem prejuízo de R$6,7 bi no 4º tri, acima do esperado

SÃO PAULO (Reuters) - A Suzano teve prejuízo líquido de R$6,7 bilhões no quarto trimestre do ano passado, revertendo lucro de R$4,5 bilhões apurado no mesmo período de 2023, conforme balanço financeiro divulgado nesta quarta-feira.

O prejuízo é bem maior do que a média das expectativas de analistas compiladas pela LSEG, que apontava perda de R$4,9 bilhões no período.

O Ebitda ajustado da empresa de papel e celulose somou quase R$6,5 bilhões nos três meses encerrados em dezembro de 2024, alta de 44% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas; )