Sucos para 'desintoxicar' o organismo: veja o que é verdade e receitas

É muito comum ouvir histórias de pessoas que exageraram ao comer em algum momento (alô, fim de semana) e no dia seguinte ficaram vivendo de sucos detox. Mas qual o verdadeiro benefício dessas bebidas?

Normalmente, esses sucos costumam misturar frutas, verduras (principalmente couve), sementes (como chia e linhaça), algum ingrediente considerado termogênico (pimenta, gengibre ou canela), entre outros. No entanto, não há comprovação alguma de que eles realmente ajudem a limpar o organismo de alguma forma.

Por que não criar expectativas

De acordo com a nutricionista Irene Coutinho de Macedo, o corpo já executa essa tarefa de desintoxicar sozinho, sem precisar que você beba um suco para isso. Ela explica que é função de órgãos como intestino, fígado e rins fazer a seleção do que deve ser aproveitado pelo corpo e do que deve ser excretado pelas fezes e urina.

"Vários nutrientes e compostos bioativos podem estimular as vias de metabolização para favorecer a conversão de um composto tóxico em uma substância menos tóxica para que seja mais facilmente excretada pelo organismo. Porém, ainda não há evidências científicas que esses alimentos combinados no suco possam sustentar esse potencial", explica a especialista.

O que funciona no suco detox

No entanto, misturar alimentos saudáveis em um suco não é de todo mal e pode trazer benefícios à saúde, mesmo que não "limpem" o corpo. "Eles são bons para incentivar e estimular o consumo de frutas, verduras e legumes a indivíduos com maior seletividade alimentar e que estão em processo de ampliar e introduzir esses elementos na alimentação cotidiana", exemplifica a nutricionista Clarissa Fujiwara.

Outros benefícios incluem:

Ação antioxidante;

Aumento da ingestão de líquidos;

Melhora no funcionamento intestinal.

Contribui para perda de peso?

Imagem: iStock

De fato, essas bebidas possuem baixa densidade calórica e ajudam a reduzir a retenção de líquidos, fatores que podem ser associados à redução de peso. No entanto, vale lembrar que, sozinho, nenhum alimento é capaz de emagrecer. Eles precisam ser aliados a uma dieta equilibrada e planejada.

Um problema comum é que pessoas troquem refeições completas por sucos detox. "Quando substituem uma refeição completa, os sucos detox podem apresentar um menor valor calórico e promover a perda de peso e momentânea sensação de bem-estar. Porém, assim como outras dietas restritivas, não pode ser consumido por um longo período, podendo trazer danos para a saúde", alerta Macedo.

Receitas de suco detox

A nutricionista Clarissa Fujiwara costuma indicar uma fórmula geral para montar sucos vegetais: 1 porção de fruta + 1 porção de vegetal + 1 elemento extra (chia, gengibre ou algum grão) + 200 ml de um líquido, que pode ser água, água de coco ou chá gelado. Dentro dessa fórmula, ela indica algumas misturas temáticas para você testar antes de inventar as suas:

1. Suco verde

Bata no liquidificador 1 maçã, 1/2 xícara (chá) de salsão, 1 colher (chá) de gengibre e suco de meio limão com 200 ml de água de coco.

Receitas que utilizam folhas verdes, como a rúcula, podem ser feitas com outras opções, como agrião, salsinha ou couve. Para dar mais consistência, você também pode adicionar um talo de aipo.

2. Suco rosa

Liquidifique 1 xícara (chá) de frutas vermelhas, suco de 1 laranja, 1/4 de xícara (chá) de beterraba, 1/2 xícara (chá) de espinafre e suco de meio limão com 200 ml de água.

3. Suco laranja

Misture e bata 1 maçã, suco de 1 laranja, 1/4 de xícara (chá) de cenoura, 1/2 xícara (chá) de agrião, 1 colher (sopa) de hortelã e suco de meio limão com 200 ml de água.

4. Suco fresh

Bata no liquidificador 1 fatia de abacaxi, 1/2 xícara (chá) de couve, suco de meio limão e 200 ml de chá de hortelã.

*Com informações de reportagem publicada em 19/06/2021