Suco de morango com maçã e limão aumenta a imunidade e melhora digestão

O suco de morango com maçã e limão é uma combinação com diversos nutrientes importantes ao organismo: vitamina C, fibras, potássio e compostos antioxidantes. A seguir, veja os principais benefícios do suco e como consumi-lo.

1. Reforça o sistema imunológico

A vitamina C no suco desempenha um papel fundamental no fortalecimento do sistema imunológico. Ela ajuda a estimular a produção de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo contra infecções.

Além disso, a combinação desses ingredientes proporciona um efeito antioxidante. Ele pode ajudar na proteção celular contra danos causados pelos radicais livres, responsáveis por diversas doenças.

2. Melhora a digestão

O suco também faz bem para digestão. Os ácidos málicos (da maçã) e cítrico (do limão) estimulam as enzimas digestivas, facilitando a quebra dos alimentos. Isso torna a digestão mais eficiente e alivia sintomas como inchaço e constipação. Além disso, a bebida reduz a acidez estomacal.

3. Contribui com o controle do peso

A bebida pode ser útil no controle de peso devido a sua baixa caloria e o efeito das fibras presentes na maçã e morango. Essas fibras aumentam a sensação de saciedade, reduzindo o apetite. Além disso, o suco tem efeito diurético, ajudando a eliminar líquidos do organismo.

4. Faz bem para o coração

A maçã contém quercetina, um antioxidante que contribui para a redução da inflamação e a melhoria da função endotelial. Esse efeito ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, como a aterosclerose, e a melhorar a circulação sanguínea. A presença de potássio também favorece o controle da pressão arterial, promovendo a manutenção da saúde do sistema cardiovascular.

5. Melhora a saúde da pele

A vitamina C, encontrada no morango e no limão, desempenha um papel importante na produção de colágeno, que ajuda a manter a elasticidade e firmeza da pele. O suco também contém antioxidantes que auxiliam na luta contra o envelhecimento precoce, minimizando os efeitos dos radicais livres. Esses nutrientes favorecem a saúde da pele, ajudando a prevenir manchas e acelerando o processo de cicatrização.

6. Regula a pressão arterial

O potássio presente no morango e na maçã é um nutriente essencial para a regulação da pressão arterial. Ele auxilia no equilíbrio dos efeitos do sódio no corpo, contribuindo para a manutenção de níveis saudáveis de pressão arterial.

Contraindicações

Indivíduos com insuficiência renal devem ter cautela com o consumo devido ao potássio presente, que pode sobrecarregar os rins.

Aqueles com gastrite ou refluxo gastroesofágico devem moderar a ingestão, pois o ácido cítrico do limão pode irritar o estômago.

Pessoas alérgicas a morango ou frutas cítricas também devem evitar a bebida. Além disso, pessoas com diabetes precisam controlar as porções devido ao açúcar natural das frutas.

Como consumir

O suco de morango com maçã e limão é simples de fazer no liquidificador. Para prepará-lo, é só adicionar os morangos, as maçãs cortadas, o suco de limão e água.

Para adoçar, pode-se utilizar mel ou adoçante natural. Para preservar as fibras das frutas, é recomendado não coar o suco. Essa bebida pode ser consumida no café da manhã como uma opção nutritiva ou ao longo do dia como uma alternativa refrescante.

A quantidade recomendada para o consumo do suco de morango com maçã e limão é de cerca de 200 a 300 ml por dia.

Fonte: Marcella Garcez, nutróloga e diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).