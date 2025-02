Submersível Titan: gravação do momento da implosão é divulgada; ouça

A Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou um áudio que pode ser o registro do momento exato da implosão do submersível Titan, em junho de 2023.

O que aconteceu

A gravação, de 24 segundos, foi captada a cerca de 1.450 km do local do acidente. O dispositivo responsável pelo registro foi um gravador acústico da NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica).

O submersível Titan, operado pela empresa OceanGate, desapareceu durante uma expedição aos destroços do Titanic, no Atlântico Norte. A bordo estavam cinco pessoas, incluindo o CEO da OceanGate, Stockton Rush, e o bilionário britânico Hamish Harding. Menos de duas horas após o início da missão, o submersível perdeu contato e, dias depois, foi confirmada sua implosão a quase 4.000 metros de profundidade.

Segundo a Guarda Costeira, o som corresponde à "assinatura acústica" da implosão. Investigadores acreditam que o desastre foi causado por falhas estruturais no submersível, que utilizava materiais não convencionais para mergulhos profundos.

As investigações sobre o caso continuam, com foco nas supostas violações de segurança cometidas pela OceanGate. Relatos indicam que a empresa ignorou alertas de riscos no design do Titan, que foi criticado por especialistas antes mesmo da tragédia.

Em setembro de 2023, a Guarda Costeira divulgou imagens dos destroços do submersível, mostrando partes da cabine e do casco espalhadas no fundo do oceano. Restos humanos também foram encontrados entre os escombros.

Fatalidades e reações

A tragédia resultou na morte de todos os cinco tripulantes a bordo. Entre as vítimas estavam Stockton Rush, cofundador e CEO da OceanGate, e o explorador francês Paul Henri Nargeolet. O empresário britânico Hamish Harding, o paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Suleman, de 19 anos, também faleceram na implosão.

O Titan possuía sistemas de sobrevivência, mas a magnitude da tragédia foi total. Frederick mencionou que a equipe de resgate sabia que o submersível estava equipado com sistemas de sobrevivência, mas nunca discutiram a suspensão das buscas. Segundo ele, não houve especulação sobre o momento exato da implosão.

Casco recuperado indica que o material tinha "anomalias". Foram encontradas falhas como "ondulações e rugas dentro das camadas do casco" e buracos na fibra da carcaça do Titan, afirmou o engenheiro do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, Don Kramer. Ele foi ouvido em audiência da Guarda Costeira dos EUA, que investiga as causas da implosão.

Pedaço recuperado também mostrou "características consistentes com danos por fricção em uma das juntas adesivas". Kramer não quis opinar sobre a possibilidade das anomalias estarem presentes no submersível da OceanGate antes da implosão ou se elas foram causadas pelo acidente.