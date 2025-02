Shakira abre turnê mundial no Rio de Janeiro

A estrela colombiana Shakira iniciou sua turnê mundial "Las mujeres ya no lloran", a primeira em sete anos, com um show eletrizante na noite de terça-feira (11) no Rio de Janeiro.

A artista de 48 anos apresentou um espetáculo que alternou as canções de seu 12º álbum, que dá nome à turnê, com seus clássicos no estádio olímpico Nilton Santos.

"Boa noite, Rio de Janeiro!, tudo bem?", afirmou a colombiana, que falou em português durante todo o show.

Com luzes e efeitos visuais de última geração, Shakira passou por todas as etapas de suas três décadas de carreira, desde que conquistou o mercado latino com "Pies descalzos" em 1995.

A cantora abriu o show com "La suerte", "Te felicito" e "Monotonía". Ao longo de duas horas e meia, ela interpretou sucessos como "Hips Don't Lie", "Inevitable", "La Bicicleta", "Chantaje" e "Waka Waka (This Time for Africa)", o hino oficial da Copa do Mundo de 2010.

A colombiana celebrou a música latina, poucos dias após vencer o Grammy de melhor álbum pop latino, prêmio que dedicou aos imigrantes nos Estados Unidos, ameaçados de deportações em massa pelo presidente Donald Trump.

Shakira também cantou "Mama África", do cantor e compositor Chico César, um carinho aos fãs brasileiros, que ela chamou de "melhor público do mundo".

- "A música cura" -

No final da apresentação, a colombiana apresentou 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', a música que gravou com o produtor argentino Bizarrap e que se tornou um fenômeno global.

Lançada após sua separação midiática do ex-jogador de futebol Gerard Piqué em 2022, depois de 12 anos de relacionamento, virou uma espécie de hino de dor e vingança. A música foi cantada com empolgação pelos fãs no Rio de Janeiro.

Durante o show, a colombiana mencionou diversas vezes a palavra "resiliência".

"A música cura", afirmou. "Amar outra pessoa é muito bonito, mas mais bonito é amar a si mesma", disse.

"Acho que ela tá vivendo uma fase esplêndida da carreira. Ela se reinventou, passou por um momento muito difícil da vida pessoal dela. E hoje ela está mais forte do que nunca. Eu acho que esse show veio para coroar esse momento", declarou à AFP Juliana Modenesi, de 40 anos, que viajou do Espírito Santo.

A turnê mundial anterior de Shakira, El Dorado World Tour, aconteceu em 2018.

Com mais de 90 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo, quatro Grammys e 11 Grammys latinos, Shakira se consolidou como uma das artistas latinas mais bem-sucedidas da história.

O álbum "Las mujeres ya no lloran", lançado em março de 2024, inclui colaborações com artistas como Rauw Alejandro, Karol G, Ozuna e Cardi B.

A cantora se apresentará na quinta-feira (13) em São Paulo e depois seguirá para o Peru, Colômbia, Chile, Argentina e México.

