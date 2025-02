Setores de tecnologia e imobiliário impulsionam alta das ações da China e de Hong Kong

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong fecharam em alta nesta quarta-feira, lideradas pelos setores de tecnologia e imobiliário, uma vez que o mercado foi alimentado por oportunidades de reavaliação impulsionadas por IA e pelo otimismo de que as autoridades podem ajudar as incorporadoras imobiliárias endividadas.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,85%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,95%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,64%.

As ações do Alibaba em Hong Kong subiram mais de 8%, atingindo um pico de quatro meses, depois que o Information relatou que a Apple está fazendo parceria com a gigante chinesa de tecnologia para implementar recursos de inteligência artificial para usuários do iPhone na China.

As ações da empresa de tecnologia negociadas em Hong Kong tiveram ganho de 2,6%.

Enquanto isso, as ações imobiliárias onshore saltaram quase 5%, com a Vanke subindo 10%, depois que a mídia informou que as autoridades chinesas estão explorando um plano para ajudar a gigante do setor imobiliário a preencher um déficit de financiamento de cerca de 50 bilhões de iuanes (US$6,84 bilhões) este ano.

As incorporadoras do continente negociadas em Hong Kong também subiram quase 6%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,42%, a 38.963 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,37%, a 2.548 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,40%, a 23.289 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,36%, a 3.874 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,60%, a 8.535 pontos.