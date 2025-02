Setor do aço e governo fecham acordo para não retaliar Estados Unidos

As siderúrgicas brasileiras e técnicos do governo fizeram uma série de reuniões ontem, depois que Donald Trump anunciou uma sobretaxa de 25% sobre o aço e o alumínio vendidos aos EUA. Segundo a colunista do UOL Raquel Landin, o objetivo do setor e do governo brasileiro é deixar o assunto "decantar" e depois tentar restabelecer o acordo de cotas, que vigorou de 2018 até agora, por meio de contatos diplomáticos nos dois países e pela atuação do setor privado no Congresso americano. Ainda segundo a colunista, existe uma aposta de que os EUA vão acabar flexibilizando a cobrança das taxas porque a balança comercial de todo o setor siderúrgico é superavitária para os americanos. Leia mais na coluna.

Israel promete retomar guerra em Gaza se Hamas não soltar reféns. Benjamin Netanyahu disse ontem que irá romper o cessar-fogo se o Hamas não libertar reféns israelenses no sábado. A declaração foi em resposta ao anúncio do grupo de que iria adiar a libertação por considerar que Tel Aviv não cumpria sua parte do acordo. O Hamas não aprova a proposta do presidente dos EUA, Donald Trump, endossada por Israel, para a retirada dos palestinos da Faixa de Gaza. Trump também deu ontem um ultimato para que o grupo liberte "todos os reféns" até o meio-dia de sábado. A declaração foi feita após encontro com o rei da Jordânia, Abdullah 2º, a quem reafirmou a sua intenção de tomar Gaza e promover a expulsão da população permanentemente. Abdullah 2º evitou expor a sua opinião durante o encontro, mas depois escreveu em um post no X que disse a Trump ser contra a ideia de expulsão das pessoas na região.

Desaprovação do governo Lula vai a 51,4%. Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada ontem mostra que a desaprovação do presidente oscilou para cima em relação à pesquisa anterior. Dentre os entrevistados, 51,4% responderam que desaprovam a gestão petista e 45,9% que aprovam. Para 46,5%, a gestão Lula é ruim ou péssima; 37,8% responderam que o governo é ótimo ou bom, enquanto 15,6% consideram a administração regular. Para 57,8% dos entrevistados, a criminalidade e o tráfico de drogas são os problemas que mais preocupam, depois vem a corrupção (com 49,4%), e a economia e a inflação (com 29,1%). Veja outros dados.

Inflação perde força com contas de luz, mas alimentos ainda pesam. O IPCA divulgado ontem mostrou que a inflação oficial do Brasil perdeu força e ficou em 0,16% no mês de janeiro, ante alta de 0,52% apurada em dezembro de 2024. O resultado foi novamente impactado pelo encarecimento dos alimentos, que impediu o alívio no bolso motivado pelo desconto no valor das contas de luz. Com isso, a inflação acumulada no período anual ficou em 4,56%, menor do que a taxa de 4,83% no intervalo até dezembro, mas ainda acima da meta do governo. O preço do grupo de alimentos e bebidas teve o quinto mês seguido de alta, puxada pelo custo da refeição no domicílio, com alta de 1,07%. Veja todos os números.

Após quase dois meses de internação, Preta Gil recebe alta hospitalar. A artista, que foi submetida a cirurgias para tratar um câncer colorretal, diagnosticado em janeiro de 2023, deverá continuar seu tratamento em esquema ambulatorial, que compreende consultas, exames, terapias e procedimentos que não exigem internação. Preta se internou em 18 de dezembro passado, quando passou por uma cirurgia de 20 horas para retirada de tumores. Ela também implantou uma bolsa de colostomia definitiva. Na semana passada, Preta passou por outro procedimento cirúrgico para suturar pontos que estavam em aberto na região do bumbum, conforme contou aos fãs em suas redes sociais.