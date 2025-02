Servidores do Ibama criticam declaração de Lula: 'Interferência política'

Servidores do Ibama criticaram as declarações do presidente Lula (PT) sobre a foz do Amazonas e citaram "interferência política" do petista no trabalho do órgão.

O que aconteceu

Lula criticou "lenga-lenga" do Ibama no processo de licenciamento para exploração de petróleo na costa do Amapá. O órgão analisa um pedido da Petrobras para perfurar um bloco em uma área sensível, a 500 km da foz do Amazonas.

Presidente defendeu pesquisa na região. "Precisamos autorizar que a Petrobras faça a pesquisa, é isso que queremos", disse. "O que não dá é ficar nesse lenga-lenga. O Ibama é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo."

A Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente (Ascema Nacional) criticou pressão política. "É inadmissível qualquer tipo de pressão política que busque interferir no trabalho técnico do órgão", diz a nota.

O Ibama precisa ser reconhecido como órgão de Estado, motivo pelo qual propusemos uma emenda parlamentar para que passe a ter esse status e não fique sujeito a interferências políticas como a que o presidente Lula tenta implementar. Trecho da nota da Ascema

Entidade diz que as declarações desqualificam o Ibama e seus servidores. Também avalia que Lula "desrespeita o papel fundamental da instituição na defesa do interesse público" e cita sucateamento do órgão. "Há um limite do que o Ibama pode fazer diante do sucateamento da Gestão Socioambiental que a Ascema Nacional vem denunciando há tempos."

Para a Ascema, a postura do presidente é contraditória, já que o país sediará a COP30 neste ano. "O Brasil tem a oportunidade de se consolidar como potência ambiental e no desenvolvimento sustentável, e isso só será possível com o fortalecimento das instituições ambientais e o respeito aos seus processos técnicos", acrescentou.