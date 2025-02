Rússia diz que está recebendo de volta um prisioneiro dos EUA em troca da libertação do professor

Por Dmitry Antonov e Mark Trevelyan

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta quarta-feira que um cidadão russo foi libertado de uma prisão dos Estados Unidos em troca da libertação, por Moscou, do professor norte-americano Marc Fogel, em um acordo que, segundo o governo russo, poderia ajudar a construir a confiança com Washington.

Mas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, minimizou a sugestão do presidente dos EUA, Donald Trump, de que o acordo poderia contribuir significativamente para acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Peskov disse que os russos libertados voltariam para casa nos próximos dias e não teriam suas identidades reveladas até que estivessem de volta ao solo russo.

Fogel, 63 anos, estava cumprindo uma sentença de 14 anos por contrabando de drogas depois de ser pego em um aeroporto de Moscou com uma pequena quantidade de maconha. Ele foi levado de avião na terça-feira para Washington, onde comemorou sua libertação com Trump na Casa Branca.

O acordo foi o primeiro que a Rússia fez com a nova administração de Trump desde que ele retornou à Casa Branca em 20 de janeiro para um segundo mandato não consecutivo. Trump disse que a libertação "poderia ser uma parte muito importante" do fim da guerra de três anos na Ucrânia.

Questionado sobre esse comentário, Peskov disse que qualquer acordo sobre a libertação de prisioneiros é resultado de "um trabalho de negociação muito, muito meticuloso".

Ele acrescentou: "É claro que esses acordos dificilmente são capazes de se tornar um momento decisivo, mas, ao mesmo tempo, pouco a pouco, esses são passos para construir a confiança mútua, que agora está em seu ponto mais baixo."

Trump e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmaram que estão dispostos a se reunir para discutir as ideias de Trump para encerrar rapidamente a guerra, mas nenhuma data para qualquer cúpula foi anunciada.

O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Mike Waltz, disse que Fogel foi libertado em uma troca negociada "que serve como uma demonstração de boa fé dos russos e um sinal de que estamos caminhando na direção certa para acabar com a brutal e terrível guerra na Ucrânia".

Trump havia dito que outra pessoa seria libertada na quarta-feira, sem identificar quem seria. Ele chamou os termos da libertação de Fogel de "muito justos".

"Fomos tratados muito bem pela Rússia. Na verdade, espero que esse seja o início de um relacionamento em que possamos acabar com essa guerra (da Ucrânia) e que milhões de pessoas deixem de ser mortas", disse Trump.

Peskov se recusou a comentar sobre a possibilidade de uma nova libertação.

Fogel foi libertado sob a custódia do enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, que fez uma parada não anunciada em Moscou na terça-feira para buscá-lo.

O Washington Post disse que, de acordo com o apresentador da Fox News, Sean Hannity, Witkoff, um incorporador imobiliário e amigo de longa data de Trump, teve uma reunião de três horas e meia com Putin. Peskov disse que não tinha "nada a dizer" sobre isso.

Perguntado sobre o que os Estados Unidos abriram mão em troca de Fogel, Trump disse aos repórteres anteriormente: "Não muito" e chamou a libertação de uma demonstração de boa fé por parte dos russos.

(Reportagem de Dmitry Antonov, em Moscou, e Mark Trevelyan, em Londres)