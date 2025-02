Putin diz a Trump estar aberto a 'solução de longo prazo' para a Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, disse, nesta quarta-feira (12), durante um telefonema com seu contraparte americano, Donald Trump, que quer encontrar uma "solução de longo prazo" para o conflito na Ucrânia através de "diálogos de paz".

"O presidente Putin mencionou a necessidade de abordar as causas fundamentais do conflito e concordou com Trump que é possível encontrar uma solução de longo prazo através de conversas de paz", disse a jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

