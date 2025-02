Putin convida Trump a Moscou para discutir Ucrânia, diz Kremlin

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discutiram nesta quarta-feira o fim da guerra na Ucrânia, concordaram em se encontrar no futuro e Putin convidou Trump para visitar Moscou, disse o Kremlin.

A última vez que Putin falou com um presidente norte-americano em exercício foi em fevereiro de 2022, em uma ligação telefônica com Joe Biden pouco antes de ordenar a entrada de milhares de tropas na Ucrânia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Putin e Trump discutiram o Oriente Médio, relações bilaterais, a Ucrânia e uma troca de prisioneiros entre Washington e Moscou, segundo a agência de notícias estatal TASS.

"O presidente russo convidou o presidente norte-americano a visitar Moscou e expressou sua prontidão para receber autoridades norte-americanas na Rússia nessas áreas de interesse mútuo, incluindo, claro, o tópico do acordo ucraniano", afirmou Peskov.

"Putin e Trump também concordaram em continuar um contato pessoal, inclusive organizando uma reunião presencial."

Autor do livro "Trump: a Arte da Negociação", de 1987, o presidente norte-americano disse por diversas vezes que deseja acabar com a guerra e que se reunirá com Putin para discutir o assunto. Ainda não foram divulgados data ou local.

(Reportagem de Ksenia Orlova e Guy Faulconbridge em Moscou)