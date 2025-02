Powell: é possível que Fed tenha que agir com juro de acordo com tarifas, mas é preciso esperar

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que não faz comentários sobre decisões feitas pelo governo dos EUA e o Congresso a respeito de tarifas sobre importados. "É possível que teremos que agir com juro de acordo (com tarifas), mas é preciso esperar. Adotaremos decisões sobre juros com base em dados, sem foco em uma política particular."

Ele fez os comentários em audiência na Câmara dos Representantes.

O presidente do Fed afirmou ainda que a questão sobre a meta flexível de inflação será abordada na revisão do arcabouço que está sendo realizada.

A observação foi feita após o dirigente ser questionado se pretendia assumir algum compromisso de defesa do descarte da meta de inflação média flexível.

O presidente do Fed participou de audiência na Câmara dos Representantes dos EUA, após cumprir etapa na véspera no Senado como parte dos depoimentos semestrais ao Congresso norte-americano na sequência da apresentação do relatório sobre as condições da economia preparado pelos dirigentes do BC norte-americano.

Criptomoedas

Powell afirmou também que os bancos estão servindo bem os clientes de criptomoedas. Os comentários foram feitos em resposta a uma pergunta sobre se haveria alguma forma de o BC norte-americano estabelecer firewalls ou alguma escora para isolar o mercado financeiro tradicional de impactos secundários se houver colapso de agentes ligados ao segmento de moedas digitais.

"Importante é que bancos entendam os riscos", disse Powell, referindo-se à atividade ligada a criptomoedas.