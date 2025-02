Powell alerta contra dar importância demais à dados fortes de inflação ao consumidor

(Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, fez um alerta contra dar importância demais aos dados divulgados nesta quarta-feira, que mostram a maior aceleração do índice de preços ao consumidor norte-americano em mais de um ano, embora reconheça que o índice ficou substancialmente acima das previsões.

"A leitura do índice ficou acima de quase todas as previsões, mas eu gostaria de oferecer... duas notas de cautela", disse Powell em uma audiência perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos.

"A primeira é que não nos empolgamos com uma ou duas leituras boas, e não nos estimulamos com uma ou duas leituras ruins", disse Powell.

"A segunda coisa, porém, é que temos como meta a inflação do índice PCE porque achamos que é simplesmente um indicador melhor da inflação. Portanto, é preciso saber a conversão do índice de preços ao consumidor para o índice PCE, e amanhã teremos mais dados sobre isso com o índice de preços ao produtor", argumentou, acrescentando que "saberemos qual é a leitura do índice PCE amanhã".

