Powell afirma que Fed não está com pressa para ajustar postura da política monetária nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, reafirmou nesta quarta-feira, 12, na abertura de audiência na Câmara dos Representantes dos EUA que os dirigentes do BC dos Estados Unidos não estão "com pressa para ajustar a postura da política monetária" no país.

À exemplo do que comentou na terça-feira, 11, no Senado, Powell ressaltou que a inflação no país baixou, mas ainda está pouco acima da meta de 2,0%, ao mesmo tempo que o mercado de trabalho está vigoroso.

"O Fed está em boa posição para lidar com riscos para atender seu duplo mandato", disse Powell. "O Fed fará tudo para atingir seu duplo mandato, máximo emprego e estabilidade de preços."