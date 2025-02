PF vai apurar colisão entre avião da Gol e picape na pista no Galeão

A Polícia Federal abriu um procedimento para apurar a colisão entre o avião da Gol e um carro da concessionária RIOGaleão, na noite desta terça-feira (11).

O que aconteceu

PF quer entender se a torre de controle estava ou não ciente da presença do veículo na pista. No momento do acidente, dois funcionários faziam a manutenção da iluminação de balizamento da pista. As investigações também querem saber se o carro estava parado entre as luzes quando foi atingido pela aeronave.

Tanto os dois funcionários que faziam o reparo quanto o piloto devem ser ouvidos pela PF.

Apuração da PF não tem relação com a do Cenipa. As investigações têm finalidades diferentes. Enquanto a da PF tenta encontrar possíveis responsáveis pelo incidente, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão ligado à Força Aérea Brasileira, se concentra em levantar as causas do incidente e propor melhorias para evitar que algo do tipo se repita.

Voo 1674 seguia para Fortaleza. O piloto conseguiu frear o avião no meio do procedimento de decolagem. Ninguém se feriu e uma outra aeronave foi disponibilizada para quem quis seguir viagem, enquanto os que decidiram permanecer no Rio de Janeiro "receberam toda assistência para acomodação, transporte e alimentação", segundo a Gol.

Especialistas ouvidos pelo UOL dizem que avião bater em carro é evento "crítico". Segundo Aroldo Soares, controlador de voo aposentado e mestre em segurança de voo, todo veículo que for entrar em uma pista, seja de taxiamento ou de pouso e decolagem, precisa de autorização da torre de controle.

Há uma fraseologia padrão para quando será feito o ingresso na pista. Os controladores devem dizer 'Autorizado ingresso na pista tal, por meio da taxyway tal'. Apenas após essa autorização expressa é que o veículo ou a aeronave podem se posicionar naquele local em segurança Aroldo Soares, especialista em segurança de voo

Especialista explica que veículo na pista a torna impossibilitada para operações. Aroldo lembra ainda que a autorização para ingressar na pista não dá direito ao avião decolar. Para isso, ele precisa de outra autorização expressa. A ação visa diminuir a chance de acidentes.