PF faz operação contra suspeito de ameaçar Lula em agenda no Pará

A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (12) uma operação contra um suspeito de ameaçar promover um atentado contra o presidente Lula durante sua viagem em Belém (PA), prevista para esta quinta-feira (13) e sexta-feira (14).

O que aconteceu

PF identificou ameaças em rede social e pediu providências à Justiça Federal. Foi cumprido na manhã de hoje um mandado de busca e apreensão contra o suspeito, que não teve o nome divulgado. Também foram impostas medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de aproximação do investigado a locais onde a autoridade estiver presente.

Investigadores tomaram depoimento do suspeito. PF identificou postagens com ameaças de atentado nas redes sociais. O suspeito foi ouvido e, depois disso, foi colocada tornozeleira eletrônica. "As investigações seguem em andamento para esclarecer todos os detalhes do caso", diz a PF em nota.

Lula tem agendas em Belém nesta quinta-feira (13) e sexta-feira (14). Presidente vai participar amanhã da cerimônia de entrega de habitações do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) no Residencial Viver Outeiro. No começo da noite, Lula participará de cerimônia de anúncio da ampliação do Microcrédito Produtivo Orientado no Banco da Amazônia (Basa). Na sexta-feira, Lula tem agendas relacionadas à COP30, que acontecerá na cidade.