Incêndio atinge fábrica de fantasias de Carnaval no Rio: 'Desesperador'

Um incêndio atingiu uma fábrica na rua Roberto Silva, no bairro de Ramos, zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (12). Dezenas de pessoas trabalham no local e, para fugir da fumaça e das chamas, se penduraram na janela.

O que aconteceu

Algumas vítimas já foram resgatadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes conseguiram tirar as pessoas que estavam penduradas nas janelas. A corporação não soube informar se todos aqueles que estavam no imóvel já deixaram o local, mas ao menos quatro já foram retirados e levaram para hospitais da região. Seis equipes dos bombeiros trabalham no local desde as 7h39. Não há informações sobre mortes.

A fábrica atingida é a Maximus Confecções, que produz roupas e fantasias para o Carnaval. Segundo o site da empresa, ela é especializada em produções para escolas de samba e uniformes militares. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio, segundo os bombeiros. O UOL tentou contato com a empresa, mas ainda não obteve retorno. O texto será atualizado tão logo haja resposta.

Império Serrano informou que todas as fantasias para o Carnaval estão na fábrica. Em nota, escola de samba lamentou o incêndio e disse estar focada em garantir a segurança de todos os envolvidos neste acidente.

Liga RJ diz o planejamento do Carnaval e toda cadeia produtiva serão diretamente atingidos pelos impactos do incêndio. Entidade responsável pela organização da Série Ouro da festa carioca disse ainda que vai convocar uma assembleia extraordinária para garantir que "nenhuma escola de samba filiada seja prejudicada". "Nossa primeira e maior preocupação é com a segurança e o bem-estar de todas as pessoas que estavam no local, esperando que todos estejam fora de perigo e recebendo o devido amparo."

Diante deste cenário, a Liga RJ convocará, com urgência, seus Presidentes para uma Assembleia Geral Extraordinária a fim de avaliar a situação e definir os próximos passos, garantindo que nenhuma escola de samba filiada seja prejudicada. Nosso compromisso é buscar soluções que possibilitem a continuidade dos trabalhos e a realização do Carnaval com a grandiosidade que o povo merece.

Liga RJ

'Algumas pessoas pularam, outras saíram pela escada', diz funcionário

Cerca de 30 pessoas dormiam no local quando o fogo começou, relataram sobreviventes. Número foi informado em entrevista à TV Globo, mas o número exato de pessoas no prédio não foi divulgado pelas autoridades. "Havia aproximadamente umas 30 pessoas e todo mundo conseguiu sair", afirmou a funcionária Marli, enquanto recebia atendimento médico.Funcionária disse que estava trabalhando quando começou a ouvir colegas gritarem "fogo". "Estávamos dentro do ateliê (...) quando eu abri a porta, o fogo veio e só deu tempo da gente correr, se jogar pela escada e sair. Mas tinha mais gente lá em cima. Pegou fogo em tudo, tudo, nas máquinas. Está desesperador, foi horrível", contou Roberta, em entrevista ao RJTV. Ela também explicou que trabalhadores dormem no local para trabalharem por turnos na produção de fantasias do Carnaval do Rio.

Homem que foi resgatado pela janela diz que incêndio começou no térreo. "Algumas pessoas pularam, outras desceram pela escada", contou.

"Fui o primeiro a sair. Não sei quem ficou lá dentro. Não sei quantas pessoas estão bem ou mal. Tinha senhora de idade, tinha adolescente", relatou um funcionário à TV, que estava trabalhado no momento. "Foi muito rápido, porque tinha espuma, tecido. Foi muito rápido."

Morador de prédio vizinho diz que acordou com pedidos de socorro. "A gente foi jogando toalha molhada, tentando manter a calma com eles, e ligou pros bombeiros. (...) Quando eu cheguei, já estava todo mundo na janela. Era muita gente na janela gritando e um cheiro de fumaça muito forte. (...) Elas estavam pedindo ajuda, com medo de morrer", disse o vizinho à TV Globo.