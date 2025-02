Papa Francisco diz em audiência semanal que ainda tem bronquite

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco disse nesta quarta-feira que ainda está sofrendo com uma crise de bronquite e pediu a um assessor que lesse os comentários preparados para a audiência geral semanal no Vaticano pela segunda vez em duas semanas.

"Eu, com minha bronquite, não consigo (ler) ainda", afirmou o papa. "Espero que da próxima vez eu possa."

Francisco, de 88 anos, é papa desde 2013 e sofreu de gripe e outros problemas de saúde várias vezes nos últimos dois anos.

Na semana passada, Francisco disse aos peregrinos na audiência semanal que estava sofrendo de um "forte resfriado", que o Vaticano mais tarde descreveu como bronquite.

Embora Francisco não tenha lido a parte principal de sua mensagem semanal na quarta-feira, ele permaneceu presente durante a audiência de uma hora e falou brevemente em vários momentos da reunião.

O papa tem mantido sua agenda de compromissos diários e tem participado de reuniões na residência do Vaticano onde mora. Na terça-feira, ele também fez uma aparição em vídeo no popular festival de música de Sanremo, na Itália.

Francisco sofreu duas quedas recentemente em sua residência no Vaticano, machucando o queixo em dezembro e ferindo o braço em janeiro.