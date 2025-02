Papa volta a sentir falta de ar e não consegue concluir discurso

O Papa Francisco, 88, pediu a um auxiliar que terminasse de ler seu discurso durante uma audiência semanal no Vaticano. Ele está tratando uma bronquite.

"Deixe-me pedir ao padre que continue lendo porque ainda não posso com minha bronquite. Espero que, da próxima vez, eu possa", expressou o pontífice pouco depois de iniciar a mensagem.

Papa Francisco pede a um assessor que leia o discurso em seu nome enquanto ele realiza uma audiência na Sala Paulo VI Imagem: Guglielmo Mangiapane/REUTERS

Francisco, no entanto, voltou a falar no final da audiência para saudar os peregrinos italianos e pedir novamente que rezem pela paz no mundo.

Na missa de domingo, o papa pediu ajuda para terminar de ler sua homilia devido a dificuldades "respiratórias".

O Vaticano anunciou no início do mês que Francisco celebraria as audiências dos dias 6 e 7 de fevereiro em sua casa para se recuperar da bronquite.

O jesuíta, eleito papa em 2013, sofreu vários problemas de saúde nos últimos anos, incluindo dores nos joelhos e quadris, inflamação do cólon e uma operação de hérnia.

Francisco, que teve uma parte de um dos pulmões removida quando era jovem, foi hospitalizado durante três dias em 2023 devido a uma bronquite, tratada com antibióticos.