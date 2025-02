Operadores apostam que Fed aguardará até setembro para cortar juros

(Reuters) - Operadores de contratos futuros da taxa de juros dos Estados Unidos preveem que o Federal Reserve aguardará pelo menos até setembro para cortar os juros neste ano, depois que dados mostraram que a inflação ao consumidor no país foi mais forte do que o esperado no mês passado.

Eles agora veem apenas uma redução de juros neste ano.

Antes do relatório, as apostas indicavam um corte na taxa em junho, com alguns operadores projetando uma segunda redução até o fim do ano.

(Por Ann Saphir)