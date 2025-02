Opep projeta aumento da demanda do petróleo em 2025

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) continua projetando um aumento da demanda do petróleo em 2025 e 2026, impulsionada pelos transportes e pelo aumento do tráfego aéreo, disse a organização em um relatório mensal publicado nesta quarta-feira (12).

O consumo global de petróleo aumentará para 105,1 milhões de barris por dia (mbd) em 2025, após atingir 103,75 mbd em 2024, disse a Opep em um relatório que confirma as previsões feitas no mês passado.

Essa associação de países produtores, que inclui a Venezuela, prevê um consumo global de 106,6 mbd em 2026.

O crescimento será impulsionado pela "forte demanda" do tráfego aéreo e pela sólida expansão do transporte rodoviário, disse a Opep.

A aliança de países exportadores de petróleo confirmou, no início de fevereiro, seu cronograma de aumento gradual de sua produção a partir de abril, após as pressões do presidente americano, Donald Trump, que busca reduzir os preços.

