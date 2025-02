Principais movimentos no continente são em direção aos países do Golfo e à África do Sul; jornadas envolvem riscos como fome, desidratação, tráfico humano e detenções arbitrárias; em 2024 pelo menos 559 pessoas morreram nas rotas leste e sul, com muitos outros óbitos não registrados.

